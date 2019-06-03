Десятки и даже сотни миллионов манатов выделяет фермерам в виде субсидий азербайджанское правительство посредством Министерства сельского хозяйства. Госсубсидии охватывают почти все сферы сельского хозяйства, формы и размеры их часто пересматриваются. Минсельхоз всегда извещает общественность о таких изменениях, которые в конечном итоге преследуют лишь одну цель – повышение эффективности субсидий, повышение отдачи каждого маната, выделенного государством фермеру в виде безвозмездной помощи.

Субсидии в сельском хозяйстве вещь обычная. Во многих, даже самых передовых странах мира аграрные хозяйства, отдельные фермеры щедро субсидируются из госбюджета. Иначе фермеры не смогут справиться со стоящей перед ними важнейшей задачей – обеспечить полную или частичную продовольственную безопасность собственного государства, населения. Без помощи государства фермерским хозяйствам, особенно мелким, что наиболее характерно и для Азербайджана, с такой задачей не справиться.

Похоже, руководство Минсельхоза и само недовольно собственной политикой, что решило вновь изменить форму субсидирования - субсидии отныне будут предоставляться только тем фермерам, которые сеют сертифицированные семена. Об этом гордо заявил пресс-секретарь министерства Вугар Гусейнов. Поэтому, по его словам, министерство внесет очередные изменения и в правила субсидирования. После утверждения правил фермеры, которые со следующего года будут сеять сертифицированные семена, получат субсидии.

А чтобы окончательно убедить общественность в верности принятого решения, Гусейнов подчеркнул, что в прошлом году в стране были получены высокие урожаи от суперэлитных семян Краснодарская-99. И сегодня основная задача министерства заключается в повышении как средней, так и общей производительности. И в этом не приходится сомневаться – хорошие семена просто должны дать хорошие урожаи. Только вот есть ли в Азербайджане такое количество суперэлитных семян, чтобы обеспечить ими всех фермеров? Да и хватит ли у фермеров денег для их закупки, ведь качественные семена должны стоить намного дороже обычных? И какая судьба ждет тех фермеров, кто, несмотря на все угрозы пресс-секретаря, все же будет использовать при посеве обычные семена?

Все эти вопросы, имеющие важное значение для простых фермеров, к сожалению, мало интересуют тех чиновников, которые принимают за них решения в своих кабинетах. И видно это невооруженным глазом. Ведь в размеры субсидий, насколько ясно из заявления Гусейнова, изменения не вносятся, хотя на закупку элитных семян потребуется куда больше средств. Значит, фермеру, чтобы добиться от чиновников субсидий, надо вложить в процесс больше стартового капитала, причем собственного. Возможно, чиновники рассчитали, что от хороших семян будет и высокий урожай, что позволит фермеру с лихвой компенсировать лишние расходы на семена после реализации урожая. Но деньги-то нужны ему в начале процесса, а не в конце. Да и сам процесс так называемой адаптации фермера к новым семенам требует немало времени, навыков, которые в конечном итоге также оборачиваются в манаты. А может, кто-то и не захочет переходить на элитные семена, мол, и со старыми семенами можно добиться высокой урожайности – было бы желание.

Нельзя! – воскликнет тут же чиновник из министерства. И ослушавшиеся его указания, то есть посеявшие несертифицированные семена фермеры останутся без субсидий. В то же время никто не может гарантировать тому же чиновнику, что посеявший угодные ему элитные семена фермер по разным причинам, в том числе и личным качествам, обязательно добьется высоких урожаев. И вообще, зачем это чиновник в кондиционированном кабинете должен своевольно распоряжаться субсидиями, которые государство выделяет фермерам для работы на посевном поле? И не это ли обстоятельство как раз-таки приводит к снижению эффективности госсубсидий, которые могли бы принести обществу больше пользы в другой сфере.

А ведь все можно решить просто. Да, мы вновь вынуждены возвращаться к избитой истине. Субсидии принесут больше пользы, если их выдавать по конечным результатам. Минсельхоз же в своей практике уже который год выделяет субсидии фермерам при наличии у них собственной или арендованной земли. И этим обстоятельством удачно пользуются так называемые «субсидированные фермеры», от которых в исполнительной власти ряда районов просто плачут. Эти люди приобрели землю лет 10-15 назад, но с тех пор некоторые так ни разу и не вспахали свой участок. Зато каждый год они аккуратно получают «положенные» субсидии. А район из-за таких горе-фермеров остается в числе отстающих по урожайности «засеянных» полей. Но все проблемы с субсидиями могут быть решены, если их выдавать не за незасеянные поля, а за собранный урожай.