Главный раввин рассказал, почему среди миллиардеров так много евреев

По его словам, объяснить то, что среди миллиардеров и получателей Нобелевской премии множество людей еврейского происхождения, можно двумя способами.

Среди самых богатых людей мира много евреев по нескольким причинам, в том числе благодаря традициям, рассказал в интервью «Ленте.ру» главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше, чтобы получить то же самое, что другие», — отметил Гольдшмидт.

В то же время подобную статистику можно объяснить и «по-раввински», считает он. «Есть важный момент, связанный с еврейством. Например, у нас закон: человек должен в каждую свободную минуту что-то учить», — рассказал Гольдшмидт, подчеркнув, что хотя большая часть еврейского народа — светские люди, но подобное правило осталось в традициях и стало частью национального генома.

Однако далеко не во всех сферах евреи сильны, добавил главный раввин Москвы. В качестве примера он привел атлетику, футбол и сельское хозяйство.