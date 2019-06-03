В Армении выступают против расследования апрельской войны

Как сообщает haqqin.az, с таким заявлением выступил председатель Общественного совета при президенте Армении, первый министр обороны страны Вазген Манукян.

Создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года довольно опасно для вооруженных сил Армении.

Отметим, что 20 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что настало время создать комиссию по расследованию событий, произошедших во время апрельской войны. Парламент Армении несколько дней назад сформировал такую комиссию, поручив это дело постоянной комиссии по обороне и безопасности.

«Я считаю создание этой комиссии опасным и вредным. Создание комиссии может привести к очень опасным результатам, настолько, что сейчас я даже опасаюсь об этом говорить», - сказал Манукян, добавив, что неограниченное вмешательство депутатов в составе комиссии в армейские дела недопустимо. Потому что это может подорвать оборонительные возможности вооруженных сил.

«Национальное собрание не должно вмешиваться в дела армии... Нельзя все разрушать под вывеской борьбы с коррупцией», - сказал Манукян.

Напомним, во время апрельских боев были выявлены серьезные проблемы в снабжении, командовании, коммуникациях между воинскими частями и других областях армянской армии. По этой причине почти все тогдашнее руководство минобороны было уволено с должностей.