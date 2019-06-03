Трамп о выводе «людей России» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о выводе из Венесуэлы «большинства своих людей», заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, передает Интерфакс.

«Россия проинформировала нас, что они вывели большинство своих людей из Венесуэлы», — заявил Трамп, не уточнив при этом, о выводе кого именно идет речь.

Отметим, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, сообщала, что за последние несколько месяцев Россия значительно сократила число военных специалистов в Венесуэле. Однако позже, как сообщало РИА Новости, посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что эта информация не соответствует действительности.