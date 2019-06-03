Армия Ирана поклялась дать «сокрушительный отпор США»

Вооруженные силы Исламской Республики Иран выступили с заявлением, в котором указывается на готовность армии Исламской Республики «защищать нацию от любой угрозы со стороны врагов», передает агентство Mehr.

В послании по случаю 30-летней годовщины смерти лидера исламской революции и первого верховного руководителя страны аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, вооруженные силы ИРИ «поклялись нанести сокрушительный удар противнику» в случае агрессии против иранского народа и государства.

«В эпоху, когда враг использует инструмент угрозы для продвижения своей политики максимального давления, армия всегда готова защитить завоевания Исламской революции и Иран, дать сокрушительный отпор любой угрозе со стороны Америки и её региональных союзников», — говорится в заявлении.