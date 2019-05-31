По словам Белянкина, представители Следственного комитета РФ рассказали ему о задержании первого подозреваемого. Кроме того, правоохранительные органы установили личности всех остальных подозреваемых, добавил отец погибшего.

Задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает РБК.

«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко не стала комментировать задержание подозреваемых в убийстве Белянкина: "Следователи активно работают по делу».

По данным РЕН ТВ, одним из подозреваемых в деле об убийстве является владелец местного бара Григор Оганян. Он покинул Россию 2 июня утренним рейсом и, по некоторым данным, вылетел в Ереван, сообщает телеканал.

Трагедия произошла вечером 1 июня. Никита Белянкин стал свидетелем того, как у бара толпа избивала двоих мужчин. Чтобы остановить это, спецназовец выстрелил в воздух из травматического пистолета. Один из участников драки набросился на него с ножом. Молодой человек скончался на месте от ранения в сердце. Расследование инцидента продолжается.