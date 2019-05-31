Байден лидирует среди кандидатов в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден уверенно опережает всех соперников-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии, сообщает газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Так, Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, его ближайший соперник - сенатор Берни Сандерс - 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% - сенатора Элизабет Уоррен.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сенатора Сандерса и бывшего вице-президента Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".