Назван первый рэпер-миллиардер

Наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber. Кроме того, по 100 млн долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

В активе певц 14 альбомов, занимавших первую строчку в чартах, 22 премии Grammy. Доход музыканта за 10 лет карьеры составил $500 млн. Jay Z также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.