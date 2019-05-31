Помпео: США готовы к переговорам с Ираном на высшем уровне

"Думаю, Ирану известно, как вступить с нами в контакт, если власти в Тегеране будут готовы. Когда они будут готовы, мы тоже будем готовы вести с ними переговоры", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим его попросили уточнить, означает ли сказанное, что президент США Дональд Трамп будет готов к личным встречам с президентом Ирана Хасаном Роухани или аятоллой Али Хаменеи.

"Президент Трамп на протяжении уже многих месяцев говорит, что готов вести переговоры... И, когда Иран будет готов вести этот разговор, разговор о том, чтобы он как страна вел себя нормальным образом, мы готовы будем к этому разговору. Он будет происходить на всех уровнях", - ответил Помпео, подтвердив, что имеются в виду такие же контакты, как между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.