Азербайджан продолжает переговоры по покупке Boeing 737 MAX-8

Переговоры с компанией Boeing относительно поставок в Азербайджан самолетов Boeing 737 MAX-8 продолжаются. Планируется перенос сроков с 2019 на 2024 год, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

По договору AZAL уже произвел предварительные выплаты, которые будут приняты во внимание компанией Boeing в 2024 году.

Отметим, что с Boeing также проводятся переговоры о поставке новых широкофюзеляжных самолетов.

В настоящее время «Азербайджанские авиалинии» будут использовать свой существующий авиапарк, который состоит из самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer.