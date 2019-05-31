Эрдоган: До полной победы в Ираке осталось немного

До полной победы над террористами в Ираке осталось очень мало, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, борьба с террористами является приоритетом для Турции. Он отметил, что военные операции ВС и ВВС Турции на севере Ирака показывают решимость страны в борьбе с терроризмом.

«Операции на севере Ирака будут продолжены до уничтожения последнего террориста», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).