В Австрии отменили сдачу экзаменов на турецком языке

Австрия с июня 2019 года отказалась принимать экзамены на получение водительского удостоверения на турецком языке. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Турецкий до настоящего момента был вторым по частоте использования языком после немецкого при сдаче экзаменов на водительские права в Австрии. Теперь сдать экзамен можно только на четырех языках: немецком, английском, словенском и хорватском. Австрийские власти объявили о планах отказа от турецкого языка в 2018 году.