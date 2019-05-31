Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Об этом сообщается на сайте компании, передает РИА Новости

Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.

В iOS 13 появится черная тема, увеличится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение "Фото" сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Обновления появятся и в "Напоминаниях", "Сообщения", "Картах" и других приложениях.