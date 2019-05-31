Отдел информации 11:03

ОАО «Азерэнержи» проводит комплексное строительство, реконструкцию и восстановительные работы как на электростанциях, так и на подстанциях 220 и 110 кВ системного назначения, с целью улучшения энергообеспечение города Баку, близлежащих поселков и регионов, сказал haqqin.az глава медиа-центра и отдела по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев.

По его словам, полностью реконструируется системообразующие 220-е подстанции «Хырдалан» и «Мушфиг», в том числе 17 единиц 110-киловольтных подстанций в городе Баку, близлежащих поселках и районах. Завершены работы в подстанциях «Забрат» и «Сулфанол», которая находится в Сумгаите. Мероприятия, реализованные в остальных подстанциях, завершатся в ближайшие месяцы.