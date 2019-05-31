Азербайджанский манат и армянский драм объявили самыми крепкими в СНГ

Самыми стабильными валютами на пространстве СНГ на протяжении года признаны азербайджанский манат и армянский драм. Об этом говорится в финансовом обзоре белорусского издания «Банки24».

В годовом подсчете, с учетом роста индекса USDX, все основные валюты СНГ заметно потеряли в своей стоимости.

Больше всех ослаб к доллару— сомони Таджикистана: в этой стране уже несколько месяцев как длится нехватка долларов в обменниках, где возникают очереди, и на черном рынке доллар заметно подорожал (хотя официально сомони стабилен, но приобрести доллары по официальному курсу очень трудно).

Эксперты отмечают, что за год (за 12 месяцев, с конца мая 2018-го по конец мая 2019-го) доллар заметно укрепился: индекс USDX вырос на 4,0%, с 93,98 пунктов до 97,75 (рекорд последних лет — более 103-х п., в конце 2016-го). В этом случае, как отмечают эксперты, Азербайджан «жестко прикрепил свою валюту к доллару».

Мировое усиление доллара привело к падению к нему курсов всех остальных валют в этот 12-месячный период. Довольно сильно упал тенге Казахстана. Из валют восточноевропейских стран ЕС больше других ослабли к доллару за год лей Румынии и форинт Венгрии.

Эксперты отмечают, что для валют стран СНГ большое значение имеет еще и динамика мировой цены на нефть — и не только для валют нефтегазовых государств, но и экономически связанных с ними, да и просто импортеров нефти. А нефть в самом конце мая сильно подешевела: сорт «Brent» упал в цене до $64,5 $/бар. При том, что в начале месяца был 72,8 $/бар.