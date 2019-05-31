Тяжелое ДТП в Гаджигабуле: есть погибшие и раненые
Сегодня утром в Гаджигабульском районе на территории села Атбулаг произошло тяжелое ДТП, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль Mercedes Vito B 017 KN 134 потерял управление и перевернулся. На месте происшествия скончались двое азербайджанцев – граждан России. Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров сказал, что еще трое пострадавших, в том числе и 12-летний ребенок, были доставлены в Центральную больницу Ширвана. Ребенок находится в тяжелом состоянии.