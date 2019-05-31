Соревнования артиллеристов азербайджанской армии фото; видео
Артиллеристы Отдельной Общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на соревновании, проведенном на звание «Лучший реактивный артиллерийский дивизион» азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе состязания, проведенного согласно плану, личный состав реактивного артиллерийского дивизиона Отдельной Общевойсковой армии, успешно выполнив задачи по всем этапам, занял первое место в азербайджанской армии.