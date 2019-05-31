Эрдоган сделал очередное заявление по С-400

Турция не намерена отказываться от сделки с Россией по приобретению ЗРК С-400, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления после праздничной молитвы, передает агентство Anadolu.

«Не может быть и речи о том, что мы отступим в вопросе о С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — заявил Эрдоган, подчеркнув при этом, что Турция не отказывается от сотрудничества с Вашингтоном, который предлагал закупить комплексы Patriot.

Но это произойдет только в том случае, если США предложат Анкаре выгодные условия, отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением Анкары создать совместную рабочую группу для решения разногласий по поставке в Турцию российских С-400.