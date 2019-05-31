Рамиз Мехтиев о том, как мы были близки к возвращению Карабаха

«В результате преступных действий М.Горбачева и его окружения армяно-азербайджанский нагорно- карабах ский конфликт постепенно перерос в полномасштабное вооруженное противостояние между двумя народами и впоследствии стал одним из катализаторов процесса распада Советского Союза». Как сообщает «АзерТАдж», об этом говорится в статье главы Администрации президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева.

В своей статье Рамиз Мехтиев отмечает, что когда начались эти трагические события, тогдашние азербайджанские руководители-коммунисты (К.Багиров, А.Везиров, А.Муталибов) и лидеры Народного фронта А.Алиев (Эльчибей) и другие продемонстрировали отсутствие твердой позиции, безответственность и непрофессионализм.

«Судьба Нагорного Карабаха была забыта, внутренние тяжбы, борьба за власть в Азербайджане были поставлены над общенациональными интересами, что в дальнейшем в немалой степени способствовало оккупации азербайджанских территорий. Как известно, в период с февраля 1988 и до конца 1991 гг. нагорно-карабахский конфликт рассматривался как внутренняя проблема СССР, однако после его дезинтеграции и восстановления независимости Азербайджана и Армении этот конфликт быстро интернационализировался и стал межгосударственным. Он превратился не только в международную проблему и точку столкновения различных региональных и мировых акторов и их интересов, но и стал механизмом воздействия и давления на противоборствующие стороны», - говорится в статье.

Автор отмечает, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, после возвращения к власти в июне 1993 года стал предпринимать решительные шаги в деле урегулирования конфликта в соответствии с принципами и нормами международного права. В первую очередь, в стране была восстановлена общественно-политическая стабильность, на основе единого плана началось строительство боеспособной регулярной армии, была реализована сбалансированная внешняя политика. Начали осуществляться крупные энергетические проекты.

С начала 1997 года был учрежден институт тройного сопредседательства ОБСЕ (Россия-Франция-США) и противоборствующим сторонам было представлено несколько вариантов урегулирования конфликта в 1997-2001 гг. В частности, азербайджанская сторона согласилась принять для рассмотрения соглашение «О прекращении нагорно-карабахского вооруженного конфликта», представленное сопредседателями Минской группы ОБСЕ сторонам в сентябре 1997 года.

«За основу этого соглашения был взят т.н. «поэтапный» подход к урегулированию, направленный на последовательную ликвидацию последствий вооруженного конфликта и определение в процессе Минской конференции статуса Нагорного Карабаха. Согласно плану, на первом этапе освобождались шесть районов вокруг Нагорного Карабаха, в регионе развертывалась операция ОБСЕ по поддержанию мира, перемещенное население возвращалось на освобожденные территории и восстанавливались основные коммуникации в зоне конфликта. На втором этапе определялся статус Нагорного Карабаха, а также предусматривалось урегулирование положения вокруг Лачинского и Шушинского районов», - говорится в статье.

Рамиз Мехтиев отмечает, что предварительное согласие с этим вариантом урегулирования выразил и тогдашний президент Армении Л.Тер-Петросян.

«Несмотря на резкую критику со стороны своих политических оппонентов в вопросе целесообразности принятия этого плана, он опубликовал в газете «Республика Армения» статью программного характера под названием «Война или мир: время призадуматься», где изложил основные тезисы своего видения проблемы. Тезисы этой статьи не утратили своей актуальности и сегодня. Л.Тер-Петросян, в частности, подчеркивал, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно путем мирных переговоров; невозможно будет сохранить статус-кво на долгое время, так как этого не позволят ни мировое сообщество, ни экономический потенциал Армении; неурегулированность конфликта не выгодна Карабаху и Армении, поскольку это существенным образом препятствует экономическому развитию Армении и, следовательно, Карабаха, а в отношениях с международным сообществом и особенно с соседними странами создает осложнения, которые могут иметь фатальное значение; единственный вариант решения карабахского конфликта - компромисс, что означает не победу одной из сторон и поражение другой, а возможность достижения соглашения в условиях усталости от конфликта.

Встретившись с жесткой критикой своих подходов к урегулированию конфликта, Л.Тер-Петросян в своем заявлении на сессии Совета национальной безопасности Армении 8 января 1998 года вновь возвратился к вопросу сохранения статус-кво, т.к. большинство из его политических оппонентов склонялись к варианту сохранения статус-кво в надежде на то, что время будет работать в их пользу и карабахский вопрос решится сам по себе, а мир рано или поздно смирится с ситуацией свершившегося факта. Л.Тер-Петросян, не отрицая, что теоретически сохранение статус-кво, возможно, может быть лучшим вариантом, отмечал, что прежде чем выбрать этот путь, следует ответить на вопрос, сможет ли Армения, являющаяся единственным гарантом продолжающегося существования Карабаха, сохранить статус-кво на долгое время и поддержать свою собственную жизнеспособность, экономическое процветание и военную мощь, преодолевая в то же время лишения, связанные с блокадой и выдерживая растущее международное давление», - говорится в статье.

Глава Администрации президента Азербайджана пишет, что нынешние власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не заинтересованы в продолжении переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и стараются переложить ответственность в этом вопросе на чужие плечи.

«Создается впечатление, что Пашинян пытается свалить ответственность за урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на чужие плечи. То он заявляет, что не обладает правом вести переговоры от имени Карабаха, то обращается к армянскому народу с заявлением, что именно народ должен решать эту проблему. Это демонстрирует, что Пашинян практически не хочет решать конфликт и находит различные предлоги для этого. И если эти предлоги звучат красиво как призывы, то с практической точки зрения они безосновательны», - отмечает Мехтиев.

Автор отмечает, что Пашинян, используя тактику экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, занял позицию, направленную на затягивание процесса урегулирования конфликта.

Вместе с тем, в статье говорится, что Баку готов дать гарантии безопасности армянской общине Нагорного Карабаха, если Армения выведет свои Вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана.

Мехтиев призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать усилия для достижения, в первую очередь, вывода армянских войск с захваченных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанцев в свои дома.

Он также акцентирует внимание на незаконном искусственном заселении оккупированных земель сирийскими армянами.

«Согласно армянским источникам, с начала войны в Сирии в Армению переселились более 17 тыс. армян и сирийцев, часть которых была размещена в Нагорном Карабахе», - указал Мехтиев.

По его мнению, агрессорская политика Армении оставила эту страну в стороне от масштабных региональных проектов.

«Например, на конец 2018 года экономика Азербайджана в 4 раза превысила армянскую, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз больше, чем у Армении, азербайджанское население в 3,3 раза больше армянского», - отметил Мехтиев.

Он подчеркивает, что Берлинский офис консалтинговой компании «BE Berlin Economics GmbH» опубликовал в январе 2019 года итоги проведенного при финансовой поддержки Евросоюза исследования «Экономическое воздействие урегулирования нагорно-карабахского конфликта на Армению и Азербайджан».

«В документе подчеркивается, что достижение мира позволит Армении сократить финансовые расходы на оборону, а, следовательно, значительно уменьшить бюджетный дефицит и увеличить социальные расходы. Это также положительно отразится на сферах энергетики и водного хозяйства Армении, так как объединение энергетических систем двух стран сократит себестоимость производимого электричества, что принесет большую пользу, особенно для Армении. Плюсы будут ощутимые и на финансовых рынках и инвестициях, так как урегулирование конфликта напрямую приведет к росту иностранных инвестиций, улучшению кредитного рейтинга и уменьшению процентных ставок», - указывает Мехтиев.

Кроме того, это положительно скажется на развитии торговли, потому что открытие границ с Азербайджаном и Турцией приведет к расширению двусторонней торговли и транзита, что позволит обеспечить ежегодный экспорт в размере $123 млн из Армении в Турцию.

Глава Администрации президента Азербайджана выразил надежду, что «руководство Армении осознает все плюсы, которые страна может получить от урегулирования конфликта, и приложит необходимые шаги для достижения долгожданного мира».