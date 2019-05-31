Пожар в жилом доме в Баку потушен обновлено 13:03; видео
Пожар в многоэтажном жилом здании потушен.
Как сообщает корреспондент haqqin.az с места событий, пожар вспыхнул в квартире на девятом этаже. По словам очевидцев, в это время в квартире никого не было.
Дым от пожар поднялся до тринадцатого этажа. Никто из жильцов не пострадал. Лишь одному жильцу на месте была оказана медицинская помощь.
* * * 12:35
В Баку горит многоэтажное здание.
Как сообщает haqqin.az, пожар зафиксирован возле станции метро «Низами» на улице Балабека Меджидова.
На место происшествия прибыли пожарные машины МЧС. Отмечается, что жители здания эвакуированы, принимаются срочные меры для тушения пожара.