Пожар в многоэтажном жилом здании потушен.



Как сообщает корреспондент haqqin.az с места событий, пожар вспыхнул в квартире на девятом этаже. По словам очевидцев, в это время в квартире никого не было.

Дым от пожар поднялся до тринадцатого этажа. Никто из жильцов не пострадал. Лишь одному жильцу на месте была оказана медицинская помощь.