Глава «Азеришыг» выслушал жалобы граждан

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением, руководство ОАО «Азеришыг» выслушало обращение граждан северных регионов. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, 3 июня исполняющий обязанности главы ОАО Вугар Ахмедов принял в Губе 20 граждан.

Во встречах с гражданами приняли участие и руководители соответствующих структур ОАО «Азеришыг».

Выслушав обращения граждан, глава ОАО дал поручения руководителям соответствующих структурных подразделений общества и руководителям районных электрических сетей оперативно решить все эти вопросы в соответствии с законодательством. Основная часть вопросов нашла свое решение на месте. Вопросы, требующие тщательного рассмотрения, взяты под контроль и направлены на исполнение для их оперативного разрешения.

Вопросы, не относящиеся к компетенции ОАО, были зарегистрированы и взяты на контроль.

В то же время заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов выслушал в Хачмазе обращения 24-х жителей Хачмаза и Шабрана.