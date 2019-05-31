Умерла супруга президента Израиля

Жена президента Израиля Нехама Ривлин умерла спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Известно, что в начале 2019 года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

Нехама Ривлин имела степень бакалавра в области биотехнологии и зоологии, много лет работала в Еврейском университете в качестве ученого секретаря в Институте естественных наук. После выхода на пенсию в 2007 году Ривлин посвятила себя искусству.

В качестве первой леди Израиля Нехама Ривлин концентрировалась на работе по охране природы и защите окружающей среды, а также по активной поддержке женщин и детей.