В Таджикистане будут штрафовать за «излишества» на столах во время Ураза-байрам

В Таджикистане проведут рейды во время Ураза-байрам, который здесь отметят 5 июня. Сотрудники Комитета по делам религии оценят праздничные столы в домах местных жителей на предмет присутствия на них различных «излишеств», сообщает «Азия-плюс».

В Комитете объяснили, какие продукты должны находиться на дастархане: это, в частности, фрукты и мучные изделия — чагалдак и орзук. За нарушение правил нарушителям, которые предаются чревоугодию, грозит штраф до 5 тысяч сомони ($530).

Власти объясняют проведение рейдов необходимостью соблюдения социального равенства в обществе. Отмечается, что закон «Об упорядочении традиций и обрядов» с августа 2017 года по июнь 2018 года позволил гражданам сэкономить более $21 млн.