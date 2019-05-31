Завтра будет жарко: синоптики обещают 36 градусов
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется северо-западный ветер, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 20-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность - 45-55%.
На пляжах Баку и Абшерона будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-23 градуса тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы и град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.