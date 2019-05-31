Абдулбари Гезал: "Должна быть справедливая судебная система и работать законы"

«Мы хотим, чтобы государство не занималось торговлей и была открыта дорога для предпринимателей». Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на конференции «Государство - самый лучший партнер предпринимателя» заявил президент Azərsun Holding Абдулбари Гезал.

По его словам, государство никогда не сможет быть успешным в экономике.

«Сегодня главное для нас – это приток инвестиций в страну. А для этого должны правильно работать законы. Слава Богу, президент взял этот вопрос под свой контроль. Мы верим в него. Если президент взял вопрос под свой контроль, то все будет хорошо. Если законы будут работать правильно, то дела у предпринимателей будут идти хорошо», - сказал Гезал.

Глава холдинга отметил важность развития судебной системы в Азербайджане.

«Однажды я говорил с другом в Германии. Я сказал ему, что один человек обманул меня. Я поручил дело адвокату, а сам вернулся в Азербайджан. Через некоторое время адвокат добился возвращения денег и переслал их мне. А обманувшего меня человека посадили на 6 лет. В этом плане должна быть справедливая судебная система и работать законы», - сказал он.