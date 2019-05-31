В Низаминском районе загорелась сухая трава и кустарники обновлено
МЧС распространило официальную информацию о пожаре на улице М. Шарифли в Низаминском районе Баку.
Согласно информации, пожар произошел не из-за взрыва газовой трубы, а из-за возгорания сухой травы и кустарника.
В общей сложности, выгорела трава на участке в 600 квадратных метров. Прилегающие деревья удалось спасти от огня.
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В Баку в Низаминском районе на пересечении улиц Али Велиева и Шарифли произошел сильный пожар.
Как сообщает haqqin.az, пожар возник в результате взрыва газовой трубы. Пока не известно, инцидент произошел в жилом здании или на другом объекте.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров подтвердил haqqin.az вызов скорой помощи.