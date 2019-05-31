Бросивший в директора гранату Ширинов предстанет перед судом

Предварительное расследование по делу обвиняемого в покушении на убийство директора компании в Сумгаите Ширина Астанова завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

Первое заседание по делу состоится 13 июня.

Отметим, что в начале марта этого года бывший начальник управления по хозяйственным работам ООО Azkompozit Ширин Астанов зашел в кабинет директора компании Расула Бахшалиева и потребовал восстановить его в должности. Услышав отказ, он выхватил гранату, выдернул чеку и бросил ее в кабинет директора. К счастью, из-за технической неисправности граната не взорвалась.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Ширина Астанова.

Ширину Астанову были предъявлены обвинения по статье 29, 120.2.4.(покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом).