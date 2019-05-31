Рамазана Абдулатипова вызвали на допрос

Лефортовский суд Москвы вызвал на допрос экс-главу Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова в качестве свидетеля по делу о растрате 41 миллиона рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что Абдулатипов даст показания на судебном процессе в отношении бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова и его заместителя, министра экономики Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан. Чиновники были арестованы в ходе масштабной антикоррупционной проверки в Дагестане в 2018 году.

Обвинение против подсудимых построено на показаниях двух засекреченных свидетелей, рассказавших следователям о существовавшей в Дагестане системы откатов при финансировании госзаказов, в которой участвовали все руководители республики.

Защита добилась вызова в суд Абдулатипова, чтобы узнать его мнение относительно этих обвинений, так как именно он руководил в этот период регионом.