Кремль опроверг слова Трампа о выводе «людей Москвы» из Венесуэлы

Москва не выводила из Венесуэлы своих технических специалистов и соответствующих уведомлений Вашингтону не направляла, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа о том, что российская сторона якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы.

«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации», — предположил Песков.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из Венесуэлы большинство своих военных советников. Позже российская сторона эту информацию опровергла.