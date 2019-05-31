Известного журналиста обвинили в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый заместитель губернатора Красноярского края РФ Сергей Пономаренко обвинил известного журналиста, автора и ведущего некогда популярной программы «Момент истины» Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за невыход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пономаренко, перед выходом первой передачи Караулов настойчиво звонил в приемную и просил его с ним связаться. «Я с ним переговорил. Он предложил мне прямым текстом заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными всеми известными политическими силами, не вышла в эфир», — рассказал чиновник на сессии заксобрания региона.

По его словам, журналист публиковал ролики, направленные на дискредитацию губернатора края и социально-экономической ситуации региона в целом.

В свою очередь, Андрей Караулов заявил РБК, что попросит генпрокуратуру проверить заявления Пономаренко, обвинившего его в вымогательстве.