Путешествуй по миру с Azercell: новый месячный интернет-роуминг пакет

Так, теперь абоненты Azercell могут воспользоваться преимуществами нового месячного интернет-роуминг пакета объемом 3GB за 39,90 AZN.

Компания Azercell с целью обеспечить доступное и комфортное пользование услугами интернета в роуминге предоставляет в пользование своим абонентам новый месячный интернет-роуминг пакет.

Отметим, что абонентам Azercell, путешествующим за границу, предоставляется возможность выбрать также дневной интернет-роуминг пакет объемом 100 MB за 3,90 AZN, трехдневный интернет-роуминг пакет объемом 400 MB за 9,90 AZN или же 14-дневный интернет-роуминг пакет объемом 1 GB за 19,90 AZN и тем самым предотвратить непредвиденные расходы по интернету.

Интернет-роуминг пакеты Azercell действительны в сетях 80 операторов, функционирующих в 53 странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ, Китай, Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан и Молдова, абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет-пакетом без необходимости беспокоиться о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как интернет-роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Путешествуйте по миру с самыми доступными интернет-роуминг пакетами от Azercell! Выберите подходящий вам интернет-роуминг пакет и будьте на связи в роуминге этим летом с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/