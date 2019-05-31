Журналист, бросивший вызов Минздраву, оказался сифилитиком

Журналист Теймур Керимов, устроивший несколько недель назад пикет у здания Минздрава находился в невменяемом психологическом состоянии из-за продолжительной тяжелой болезни.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, молодой человек уже на протяжении нескольких лет страдает от тяжелого венерического заболевания сифилиса.

В 2017 году он проходил лечение в Республиканском кожно-венерическом диспансере. Однако затем журналист был арестован из-за рэкетирства. Теймур Керимов продолжил лечение после освобождения. 13 апреля 2019 года он вместе с одной женщиной обратился в кожвендиспансер, где его взяли на учет.

Врачи кожвендиспансера назначили ему лечение, однако Керимов на контрольные анализы не явился. Врачи отмечают, что тяжелая болезнь поразила мозг молодого человека и негативно сказалась на его психологическом состоянии.

Напомним, что несколько недель Теймур Керимов устроил одиночный пикет у здания Минздрава. В присутствии журналистов, он на глазах у прохожих начал раздеваться и выкрикивать обвинения в адрес руководства министерства.