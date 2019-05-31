Серж Саргсян может быть допрошен из-за поражения в апрельской войне

Экс-президент Армении Серж Саргсян может быть приглашен на заседание комиссии по расследованию событий апрельской войны 2016 года.

Как сообщают Новости Армения, об этом в парламенте страны в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Мой шаг", член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Тигран Карапетян.

"Никаких ограничений в приглашении кого-либо нет, независимо от того, это бывший или нынешний представитель власти. Будет расследован весь процесс, и никаких ограничений нет. Если возникнет необходимость пригласить Саргсяна, то пригласим", - сказал Карапетян.

Армянский депутат отметил, что поскольку комиссия имеет статус следственного органа, то приглашенные на заседание не имеют возможности отказаться.

Отметим, что 20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что настало время для парламентского расследования причин боевых действий на оккупированных территориях Азербайджана в апреле 2016 года.