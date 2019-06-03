Неизвестный открыл огонь по отелю в Австралии: есть погибшие
В австралийском городе Дарвин неизвестный мужчина открыл стрельбу на улицах города, в результате погибли пять человек. По предварительным данным, 45-летний подозреваемый задержан, пишет Интерфакс.
По словам очевидцев, мужчина зашел в местную гостиницу Palms Motel и совершил около 20 выстрелов. Мужчина был спокоен и "словно искал кого-то". Свидетели раccказывают, что злоумышленник заходил в каждый номер, совершая выстрелы.
Он спокойно покинул место происшествия и, предположительно, направился в жилой комплекс в другом районе города, где было совершено еще одно убийство.
По предварительным данным, произошедшее не было терактом.