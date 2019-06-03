В Израиле флаг Литвы перепутали с флагом ЛГБТ

В Тель-Авиве городской муниципалитет по ошибке вывесил флаги Литвы вместо радужных флагов ЛГБТ-сообщества, сообщает Ynet на странице в Facebook.

Флаги появились перед проведением ежегодного гей-прайда. По информации портала, позднее их заменили.

Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из шести продольных полос, цвета которых располагаются в том же порядке, что и в радуге.

В Тель-Авиве с 9 по 15 июня состоится Tel Aviv Pride Week, в рамках которого пройдет гей-парад.