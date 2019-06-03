Следственный комитет РФ установил всех участников драки и убийства в Подмосковье, где погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, пишет NEWSru.com.

Двое из нападавших задержаны, личности других установлены. Всего в драке, по данным правоохранительных органов, участвовали около десяти человек.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила ТАСС, что двое задержанных оказались уроженцами одной из стран СНГ (предположительно, Армении).

Предполагаемым убийцей 24-х летнего Белянкина называют Григора Оганяна, который утром 2 июня срочно вылетел в Ереван.