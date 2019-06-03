Полиция установила всех участников убийства экс-спецназовца ГРУ видео
Следственный комитет РФ установил всех участников драки и убийства в Подмосковье, где погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, пишет NEWSru.com.
Двое из нападавших задержаны, личности других установлены. Всего в драке, по данным правоохранительных органов, участвовали около десяти человек.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила ТАСС, что двое задержанных оказались уроженцами одной из стран СНГ (предположительно, Армении).
Предполагаемым убийцей 24-х летнего Белянкина называют Григора Оганяна, который утром 2 июня срочно вылетел в Ереван.
Двое из его предполагаемых подельников уже дают показания. Следственный комитет РФ обнародовал кадры допроса одного из задержанных за убийство бывшего спецназовца ГРУ. На видео мужчина лишь называет дату своего рождения и молчит.
Ранее СК РФ обнародовал видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ. Стражи порядка ворвались в их квартиры ранним утром во вторник, 4 июня. Ни один из подозреваемых не стал оказывать сопротивления.