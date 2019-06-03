Наргиз Пашаева собрала ученых с мировым именем в одном Центре

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30 мая 2019 года произошло знаменательное событие – на факультете востоковедения Оксфордского университета состоялось первое заседание Совета правления Оксфордского центра Низами Гянджеви по изучению Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии, сообщили haqqin.az в Центре Низами Гянджеви. Как известно, центр, носящий имя великого азербайджанского поэта-мыслителя, был создан в 2013-м году в структуре Оксфордского университета – одного из старейших и авторитетнейших университетов мира, с целью изучения истории, языков и культур Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии, и представляет особую академическую ценность для Азербайджана и его историко-научного наследия.

23 мая 2018 года в колледже Кларендон вице-канцлером Оксфордского университета, профессором Луиз Ричардсон и профессором Наргиз Пашаевой было подписано Соглашение, согласно которому Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви стал функционировать в Оксфордском университете на постоянной основе, как его неотъемлемая часть. «Контракт века», как его окрестили, явившийся исторически важным событием культурного, научного и гуманитарного масштаба, был посвящен 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики. Первое заседание Совета правления Центра имени Низами Гянджеви, проведению которого предшествовала огромная работа, также было посвящено очередной годовщине АДР, ее немеркнущим идеалам. На заседании было принято чрезвычайно важное решение по утверждению членов Совета правления Центра. В него вошли: Эдмунд Херциг – профессор Института востоковедения Оксфордского университета, приложивший с первого дня создания Центра большие усилия для обеспечения его постоянного функционирования;

Александр Моррисон - представляющий Совет отдела гуманитарных наук Оксфордского университета, научный исследователь Нового колледжа университета, специалист по истории – глобальной, имперской, интеллектуальной, политической, военной; Профессор Кристофер Джери – от Совета отдела социальных наук Оксфордского университета, директор по Российским и Восточно-Европейским исследованиям в Оксфордской школе глобальных и региональных исследований, декан Колледжа Святого Антония Оксфордского университета; Профессор Наргиз Пашаева, ректор Бакинского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, и профессор Роберт Глив, занимающийся вопросами Арабских исследований в Институте арабских и исламских исследований университета Эксетера (Великобритания), номинированные Британским фондом по изучению Азербайджана и Кавказа и назначенные Советом Отдела гуманитарных наук Оксфордского университета; Два члена, номинированные Советом факультета востоковедения, – Люк Тредвел, представляющий Научно-исследовательский центр Халили Оксфордcкого университета, лектор по исламской нумизматике, и доктор Пол Вордворс, научный исследователь Колледжа Брасенос Оксфордского университета, являющийся руководителем группы Бардинской археологической экспедиции, исследующей поздний античный и ранний исламский периоды древнего азербайджанского города. Повестка дня заседания включала обсуждение научных проектов, таких, к примеру, как подготовка и организация грандиозной выставки, посвященной Стране Огней – «Путешествие в страну шелка и огня: Встречи Британии и Азербайджана (1561-1918)», открытие которой планируется на лето 2021 года в Королевском Географическом Обществе.