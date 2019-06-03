На этот раз сотрудники банка посетили детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в лечении и специальном уходе, в центре развития детей «Чираг» в поселке Сарай. Представители банка поприветствовали 30 семей, которые пришли на встречу, поздравили их с наступающим праздником Рамазан, пожелали детям здоровья. Затем сотрудники банка раздали малоимущим семьям специальные праздничные подарки.

По сообщению банка, основная цель акции заключалась в создании праздничной атмосферы детям, информировании общественности о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей, чтобы добиться поддержки общественности.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.