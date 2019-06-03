Минэкологии: Некоторые пляжи опасны для купания
Бакинские пляжи в Тюркане, Говсане, Шихове, Сахиле, а также пляж Сумгаита непригодны для купания, сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Арастун Гасанов, передает Trend.
По словам Гасанова, сотрудники управления совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг на пляжах, взяли пробы морской воды и провели микробиологический анализ. Согласно результатам анализа, количество вредных веществ в воде превышает норму на пляжах Тюркан, Говсан, Шихов, Сахиль и Сумгаита. Поэтому гражданам не рекомендуется пользоваться упомянутыми пляжами.
Пляжами Бильгя, Мярдякан, Нардаран, Новханы, Пиршаги, Загульба, Шувялан и Бузовна, по результатам анализов, можно безбоязненно пользоваться.
По словам Гасанова, загрязненность некоторых пляжей достигла уровня, опасного для людей.
«Цель нашего призыва владельцам объектов, юридических и физических лиц по поводу предотвращения загрязнения Каспийского моря, вероятно, станет теперь понятнее. Мы призываем не сбрасывать сточные воды в море и установить очистные приспособления для обеспечения безопасного отдыха населения на чистых пляжах. К сожалению, сегодняшние результаты не радуют. Но реальность такова, что уровень чистоты некоторых пляжей является неудовлетворительным. Загрязняющие море должны знать, что их родственники тоже будут отдыхать у моря и захотят купаться. Хотя бы поэтому они должны одуматься и не выливать грязную воду в море», - отметил Гасанов.