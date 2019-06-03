Минэкологии: Некоторые пляжи опасны для купания

Бакинские пляжи в Тюркане, Говсане, Шихове, Сахиле, а также пляж Сумгаита непригодны для купания, сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Арастун Гасанов, передает Trend.

По словам Гасанова, сотрудники управления совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг на пляжах, взяли пробы морской воды и провели микробиологический анализ. Согласно результатам анализа, количество вредных веществ в воде превышает норму на пляжах Тюркан, Говсан, Шихов, Сахиль и Сумгаита. Поэтому гражданам не рекомендуется пользоваться упомянутыми пляжами.