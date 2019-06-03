Зеленский Юнкеру: Я лучше Порошенко

Прибывший в Брюссель с визитом президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пожали друг другу руки на фоне флагов страны и ЕС перед прессой в Брюсселе, а также обменялись шуткой, передает РИА Новости.

На вопрос, не скучает ли Юнкер по бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, глава Еврокомиссии ответил, не разнимая рукопожатия: "У меня есть новый", и засмеялся.

Зеленский, в свою очередь, по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".