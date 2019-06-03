Азербайджан и Италия будут совместно производить реактивные самолеты

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев принял делегацию во главе с гендиректором одной из самых ведущих компаний оборонной промышленности Италии "Leonardo" Лоренцо Мариани, говорится в сообщении министерства.

На встрече были проведены переговоры по реализации совместных проектов между Министерством оборонной промышленности и компанией “Leonardo” в военно-технической сфере. Был произведен широкий обмен мнениями о совместном осуществлении проектов в связи с производством реактивных учебно-тренировочных самолетов, являющихся продукцией компании “Leonardo”, и оказании им техобслуживания. Было достигнуто соглашение о продолжении переговоров в данной сфере между экспертами обеих сторон.

После встречи делегация посетила научно-производственное предприятие Миноборонпром "Иглим".

Отметим, что компания “Leonardo” занимается созданием и производством различного ассортимента продукции в сфере обороны и безопасности.