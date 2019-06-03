Путин и Пашинян встретятся в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и генсеком ООН Антониу Гутерришем, заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"Президент РФ отдельно встретится 6 июня с президентом Республики Болгария, с премьер-министром Словакии, с премьер-министром Армении", - сказал Ушаков.
"Помимо этого, будет много двусторонних контактов в кулуарах форума: некоторые из них запланированы, некоторые даже не предусматриваются никакой программой. То есть будет активное, в том числе, и неформальное общение нашего президента с участниками форума", - сказал представитель Кремля.