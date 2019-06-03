В столице Норвегии Осло россиянин напал с ножом на прохожего и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими. При задержании он кричал «Аллаху Акбар», сообщает местная телерадиокомпания NRK.

Полиция не считает, что инцидент можно квалифицировать как теракт, однако сообщает, что жертв могло быть больше. Известно, что нападавший вел себя не адекватно: в частности, бегал по улице босиком. Раненный им мужчина оказался 30-летним уроженцем Филиппин, которого преступник ранее не знал.

Вооруженные полицейские прибыли на место до того, как мужчина успел ранить кого-либо еще. По данным NRK, в ходе задержания они использовали электрошокер.

Сообщается также, что незадолго до этого россиянин поджег квартиру, в которой проживал в последнее время.