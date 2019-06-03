Суд Франции постановил: никаких связей с Карабахом!
Суд во Франции аннулировал «Декларацию о дружбе» между муниципалитетом города Арнувиль и сепаратистским Мартунинским (Ходжавенд –ред.) районом в оккупированном Карабахе.
Этот документ был подписан в октябре 2018 года мэром города Арнувиль Паскалем Доллом и представителем карабахских сепаратистов Мхитаром Мангсаряном.
Как сообщает выходящее на французском языке издание Nouvelles Armenie, по просьбе Министерства внутренних дел в префектах Дром и Валь д'Уаз административный суд рассмотрел законность подписания данной декларации.
29 мая административный суд Валь д'Уаза в Сержи-Понтуазе вынес решение об аннулировании декларации, подписанной с карабахскими сепаратистами.
Более того, мэр города Арнувиль признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.