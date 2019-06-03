Суд Франции постановил: никаких связей с Карабахом!

Суд во Франции аннулировал «Декларацию о дружбе» между муниципалитетом города Арнувиль и сепаратистским Мартунинским (Ходжавенд –ред.) районом в оккупированном Карабахе.

Этот документ был подписан в октябре 2018 года мэром города Арнувиль Паскалем Доллом и представителем карабахских сепаратистов Мхитаром Мангсаряном.