Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он.

Украинский лидер сообщил, что во встрече контактной группы в Минске 5 июня примет участие новый начальник Генштаба ВС страны.