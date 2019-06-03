Рустам Ибрагимбеков снова в Баку проводит заседание
Известный кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков находится в Баку. Как сообщает haqqin.az, сегодня 4 июня Р.Ибрагимбеков впервые после долгого отсутствия в Азербайджане, связанного с его участием во внутриполитических процессах, провел заседание альтернативного Союза кинематографистов Азербайджана.
В беседе с haqqin.az заведующий департаментом кинематографа Министерства культуры Джахангир Мамедов подтвердил информацию о возвращении известного кинорежиссера из Москвы.
«Рустам Ибрагимбеков находится в Баку и проводит заседание своего альтернативного Союза кинематографистов. Другой информацией о нем я не располагаю», - сказал представитель министерства.