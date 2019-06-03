Лондон встретил Трампа многотысячной акцией протеста

Организатором шествия под названием "Карнавал сопротивления" выступила общественная организация Stop Trump. Когда протестующие пошли к резиденции британского премьер-министра на улице Даунинг-стрит, где проходила встреча Трампа с главой правительства Соединенного Королевства Терезой Мэй, на их пути полицейские выставили заграждения, блокировав дальнейшее продвижение демонстрантов у музея Королевской конной гвардии.

Десятки тысяч человек собрались во вторник в центре Лондона на акцию протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как передает ТАСС, местом сбора демонстрантов стала Трафальгарская площадь, откуда они направились на улицу Уайтхолл, на которой расположены ключевые британские правительственные учреждения.

Протестующие выражали свое недовольство решением Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, требовали прекратить преследование основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и смягчить политику по отношению к Ирану.

"Мы сыты по горло политикой нашего правительства, которое молчаливо соглашается со всем тем, что делают США. Лондон не поддерживает его политику ненависти, ему здесь точно не рады", - сказала участница акции протеста Кристин Уильямсон.

В центре британской столицы в связи с массовой демонстрацией было усилено полицейское присутствие. Сотрудники правоохранительных органов находились как в толпе среди протестующих, так и на расположенных поблизости станциях метро. Все улицы, прилегающие к премьерской резиденции по адресу Даунинг-стрит, 10, были перекрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов. Однако скандирование манифестантов было настолько громким, что находящиеся в закрытой зоне вряд не слышали их.

Акция протеста впоследствии плавно переместилась на Парламентскую площадь, куда с Уайтхолла можно было добраться только в обход здания Министерства обороны. Туда же пришел двойник Трампа в сопровождении охраны, чем вызвал удивление и недоумение протестующих. Двойник президента США моментально собрал вокруг себя плотное кольцо фотографов и неравнодушных митингующих, которые пытались выяснить у него, действительно ли он сбежал с переговоров с британским премьером.

Местные торговцы воспользовались случаем и предлагали демонстрантам приобрести за £10 ($12,7) футболки с напечатанными на них лозунгами против политики Трампа. Повышенным спросом у протестующих пользовалась туалетная бумага с изображением нынешнего американского президента по цене £3 ($3,8) за рулон.

Сам глава Белого дома на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй во вторник заявил, что считает вымышленными новости о том, что Лондон встретил его акциями протеста. Он отметил, что "наблюдал небольшие демонстрации сегодня, очень малочисленные".