Переговоры Полада Бюльбюльоглу и координатора ООН в Москве

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял постоянного координатора ООН в Азербайджане Гулама Исагзаи, находящегося с визитом в Москве, по его просьбе, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН, а также структурными подразделениями организации, растущее влияние и роль нашей страны на международной арене, вклад в международный мир и безопасность. Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений.

Говоря о достижениях Азербайджана за короткий период после восстановления независимости, представитель ООН подчеркнул, что Азербайджан из страны, получающей помощь, превратился в страну - партнера ООН и добился устойчивого развития.

Полад Бюльбюльоглу проинформировал гостя о причинах и результатах армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.