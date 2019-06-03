Афины требуют от Берлина репарации на сотни миллиардов евро

"Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной", - говорится в сообщении.

Посол Греции в Берлине во вторник передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн, сообщил МИД Греции, передает РИА Новости.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами в Первой и Второй мировых войнах, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщил МИД.

"Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - заявил МИД.

Парламент Греции 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро. Правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

В резолюции говорится, что греческое государство никогда и никоим образом не отказывалось от своих претензий, вопрос о списании притязаний греческого государства никогда не ставился и не мог ставиться.

Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.