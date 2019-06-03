Грабители с самурайскими мечами украли пять килограммов драгоценностей

В малазийском городе Баттерворс, штат Пинанг, преступники с самурайскими мечами угнали автомобиль, который перевозил драгоценности. Об этом сообщает портал AsiaOne.

Менеджер ювелирного магазина и его коллега везли драгоценности в другой город. В 300 метрах от торговой точки перед их внедорожником неожиданно остановился белый седан. Водитель нажал на тормоза, однако не сумел избежать столкновения.

В автомобиле находились четыре человека в масках, вооруженные самурайскими мечами. Когда они направились к внедорожнику, сотрудники магазина попытались дать задний ход, однако путь к бегству преградил остановившийся сзади пикап. Из него вышли еще двое мужчин в масках и с мечами в руках.

Грабители разбили окна автомобиля мечами, вытащили менеджера и его коллегу на улицу, сели в их внедорожник и скрылись. В машине оставались сумки с пятью килограммами драгоценностей. Стоимость похищенного оценивается в 900 тысяч ринггитов (215 тысяч долларов).